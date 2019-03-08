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Bu Gurur Osmangazi’nin! Fetih Müzesi’ne Şehir ve Çevre Uyum Ödülü

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’nün sahibi oldu.

08 Mart 2019 Cuma 02:16
Bu Gurur Osmangazi’nin! Fetih Müzesi’ne Şehir ve Çevre Uyum Ödülü

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’nün sahibi oldu.

Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’ne layık görüldü. Su ve çevre alanlarında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve büyükşehir belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ile sular idarelerinin ayrı kategorilerde yarıştığı ödül törenine, Osmangazi Belediyesi adına katılan Plan ve Proje Müdürü Sezai Özokutanoğlu’na ödülü, SUTEK Bilim Kurulu Üyesi Siyaset Bilimci-Yazar Ozan Erdem takdim etti.

Örnek yapı

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, tasarım konularında gerekli enerji ve çevre dostu teknik özellikleri bünyesinde taşıyor. Tüm bunların ışığında Fetih Müzesi, Türk Standartları Enstitüsü “Güvenli Yeşil Bina” ölçütlerini karşılayarak, Yeşil Bina kategorisinde “Altın Belge” sahibi bir yapı. Çevreye  saygılı ve uyumlu  ekolojik tasarımı ile  enerji verimliliği ve suyun etkin kullanımı  konularında  örnek teşkil eden bir yapı olan Fetih Müzesi’nin bu özelliği ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’ ile de tescillendi.

Turistlere açık davet

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa’nın değil tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de ekledik. Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi'ni gezmek istiyor. Kasım ayından bu yana 51 farklı ülkeden 260 bin kişi müzeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yapmasının ardından müzemizde günlük ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:00
  1. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi
  2. Fetih Müzesi
  3. Su ve Teknoloji Derneği

YORUM YAZ

  • Bursalı vatandaşBursalı vatandaş34 dk önce
    Osmangazinin hali içler acısı. İlçe merkezine hançer gibi sokulan T2 hattı ortada ne büyükşehirin ne Osmagazinin umurunda. Suriyeli yüzbinlerce mülteci Osmangaziyi küçük halepe çevirdiler ne dur diyen var ne ilgilenen. Mustafa Dündar kentin teksorunu müze imiş gibi müze yapıyor spor salonu yapıyor. El insaf yahu.

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