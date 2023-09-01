Bu gurur hepimizin: TEI Genel Müdürü Akşit, Hürjet için müjdeyi verdi

'BU YETENEĞİ ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ'

Akşit, uçak motoru üretimiyle ilgili de "Şu anda TF 6000, TF 10000 motor serimiz var. Onun motorunda ilk tasarım döngüsünü bitirdik. Şu anda ilk prototipimizin imalatı devam ediyor. Burada yeni sürpriz olarak, bu motorun içinin döner aksamının imalatını bitirip, onu buraya getirdik. Diğer aksamının imalatı devam ediyor. İnşallah bir dahaki TEKNOFEST'te de onu yetiştireceğimizi umuyoruz. Uçak motorlarında artık sona geldik. Kısa bir süre içinde onu da çalıştıracağız inşallah. Zaten uçak motorlarının küçük ölçeklisi olarak TJ 300 füze motorumuzu daha önce çalıştırmıştık.