Bu görüntülere yürek dayanmaz! İsrail askerleri genç kadını yerlerde sürükledi
İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti ve yüzlerce kişi yaralandı. Genç bir kadın İsrailli alçaklar tarafından yerlerde sürüklendi.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti. Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Gösteriler sırasından İsrail askerleri Filistinli geç kızı yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.
Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
İsrail polisleri, Aksa'ya yönelik gerçekleştirdikleri saldırılarda Müslüman Filistinlileri hedef aldı. Camide namaz kılanların üzerine koşturarak saldıran barbar yönetime bağlı güvenlik güçleri, namaz kılanları tekme, yumruk ve copladı; namazlarını zorla bozdurdu.