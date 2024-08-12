Bu görüntüler Salda Gölü çevresinde kaydedildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilerek Eşeler Yaylası'na salınan 5 erkek, 18 dişi kızıl geyikten birinin yavruladığı görülmüştü. Geçtiğimiz günlerde bölgeden geçen bir vatandaş tarafından o yavrunun annesini emerek beslendiği cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çekilen görüntülerde yıllar sonra bölgede doğan ilk kızıl geyik yavrusunun sağlıklı bir şekilde büyüdüğü görüldü.

Orman Müdürü anne geyiğe eliyle su içirdi

Geçtiğimiz günlerde Eşeler Yaylası'ndan geçerken anne geyik ve yavrusuna rastlayan Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde yola inen anne geyik Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş'ın elinden su içip kendini sevdirirken yavru kızıl geyiğin de ormanın içinden onları dikkatle izlediği görüldü. Sefa Karataş'ın elinden su içtikten sonra yavrusunun yanına doğru ilerleyen anne kızıl geyik çıkardığı seslerle adeta müdüre teşekkür etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO