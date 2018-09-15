Bu görüntüler Antalya'yı karıştırdı

Son günlerde sosyal medyada Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otelin restoranında köpek eti servis edildiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Bir turistin cep telefonuyla çektiği söylenen görüntü sosyal medyada yayılırken, 2 otel çalışanının yere yatırdıkları bir hayvanın derisini yüzdüğü anlar görüntüde yer aldı. Görüntüde kesilen hayvanın köpek olduğu öne sürülürken, olayla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne şikayette bulunulduğu ve numune alındığı belirtildi.



‘BİLGİLER TAMAMEN YANLIŞ’



Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Rüzgar açıklamasında, “İddiaları sosyal medyadan üzülerek okudum. Bilgiler tamamen yanlış. Otelin etleri denetlendi. Kesinlikle bir sorun yok. Zaten videodaki yer de otel bahçesi değil, bir inşaat alanı. Orada kesilen de köpek değil, bir adak kurbanlık hayvan" ifadelerine yer verdi.