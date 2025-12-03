Bu görüntü viral oldu! Van kedisi sandılar, gerçek bambaşka çıktı

Van Kalesi eteklerinde çekim yapan yaban hayat fotoğrafçısı Vedat Atlı’nın objektifine takılan sevimli bir canlı, hem kendisini hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Kentte yaban hayat fotoğrafçılığı yapan Atlı, Van Kalesi'nin güneyindeki sazlık alanda beyaz tüyleri ve yürüyüşüyle ilk bakışta Van kedisini andıran bir canlıyı görüntüledi. Uzaktan fark ettiği beyaz hareketliliği Van kedisi sanarak kayda alan Atlı, objektifi yakınlaştırınca ilginç gerçekle karşılaştı. Doğası ve yaban hayatıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan bölgede çekim yapan Atlı, kadrajına giren canlıyı ilk etapta fare avlayan kedi sandığını ifade etti. Ancak beyaz tüyleri ve sinsi yürüyüşüyle kediyi andıran bu sevimli hayvanın, aslında fare avına çıkmış cins bir köpek olduğu ortaya çıktı.

"Adeta oyuncak sanıyordu"

Konuya ilişkin konuşan yaban hayat fotoğrafçısı Vedat Atlı, yaşadığı bu ilginç anın kendisini hem hayrete düşürdüğünü hem de gülümsettiğini belirtti. Atlı, "Yağmurdan sonra kuşlar genelde güneşlenmek için ortaya çıkar. O anları değerlendirmek için ben de Van Kalesi'nin etrafındaki sazlıklarda fotoğraf çekmeye çıktım. Kuş çektiğim sırada uzakta, otların arasında bir kedinin bir şey aradığını fark ettim. Üzerinde saksağanlar uçuşuyordu. Bir süre dikkatlice bakınca bunun kedi değil, kedi boylarında beyaz bir köpek olduğunu anladım. Yakından baktığımda küçük bir fare yakaladığını gördüm. Fareyle oynuyordu aslında. Kargalar da o sırada fırsat kolluyordu; ‘bize ne çıkar' misali köpeğin peşinden ayrılmıyorlardı. Köpek fareyi yakalamaya çalışırken bir yandan da çekingen davranıyor, adeta oyuncak sanıyordu. Ancak avladığı şey bir fareydi ve daha sonra fareyi alıp sahibine götürdü. Ben de tüm bu anları izledim ve fotoğrafladım" dedi.

"Van kedisi sanmıştım"

Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştıktan sonra yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Atlı, "Açıkçası ben de uzaktan o beyazlığı gördüğümde Van kedisi sanmıştım. ‘Kedidir, yakalayacağı şey bellidir' deyip çok da üzerine düşmemiştim. Ancak zoom yapıp dürbünle bakınca bunun kediye çok benzeyen bir köpek olduğunu fark edince, bu anların dikkat çekeceğini düşündüm" diye konuştu.