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Gündem Bu görüntü tarih oluyor! Metrobüslerde yeni dönem
Gündem

Bu görüntü tarih oluyor! Metrobüslerde yeni dönem

Metrobüslerde kullanılan "34AS" gibi kodlar artık tarihe karışıyor. 26 Ocak'tan sonra metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:01:00 -
Bu görüntü tarih oluyor! Metrobüslerde yeni dönem

İstanbul’da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yeni bir karar aldı.

Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında tabelalarda güncelleme yapılması kararı alındı.

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.

Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

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