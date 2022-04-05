Bu görüntü namustur! Cinayetin failini arıyor gibi arayın
Ankara’da yol kenarına dökülen çuvallar dolusu soğanın kimler tarafından getirildiği merak konusu olurken, konuyu değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali ihsan Karahasanoğlu, “Bu namustur. Adamlar fiyat artsın diye soğan döküyor. Bir cesedin faili kameralara bakılıp bulunuyor, bu da bulunmalı” dedi.
Ankara Altındağ'da yol kenarına bırakılmış çuvallar dolusu soğan görüldü. Zabıta ekipleri, çuvalları attığı öğrenilen iş yeri sahibi hakkında tutanak tuttu.
Yayınlanan görüntülerde, çevre eşrafının, “Bunları kimin döktüğünü bilmiyoruz, sabah geldiğimizde buradaydı” dediği duyuldu.
Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Ankara’daki skandal da masaya yatırıldı.
Fiyatların artması için soğanları kimin döktüğünün mutlaka bulunması gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu şunları söyledi:
“Bir ceset bulunduğu zaman MOBESE kameralarına kadar bakılarak faili bulunuyor. Bunda da... Bu namustur. Adamlar iktidar değiştirmeye kalkıyorlar ve ahlaksızlıkla soğan fiyatları artsın diye operasyon çekiyorlar.”