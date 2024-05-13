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Yaşam Bu görüntü herkesi duygulandırdı
Yaşam

Bu görüntü herkesi duygulandırdı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 16:08:00 -

Sivas'ta süt kuzularının anneleriyle buluştuğu anlar yürekleri ısıttı.

Dünyaya gözlerini açan kuzular bir süre annelerinden ayrı tutularak sabah akşam olmak üzere günde iki kez buluşturuluyor. Annelerinden uzun süre ayrı kalan ve süt emmeleri için anneleri ile buluşturulmak üzere ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında Yıldızeli'nin Çobansaray köyünü ziyareti dönüşü Ortaklar köyünde sürü otlatan çobanla karşılaştı. Vali Şimşek, çobanla bir süre sohbet ettikten sonra Anneler Günü’nde kuzuların anneleriyle buluşmasına da şahitlik etti. Anneleriyle uzun süre ayrı kalan kuzular annelerine koşarak kokularından tanıyıp süt emdi. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

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