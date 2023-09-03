Bu gidişle çok beklersiniz! İsveç NATO katılımı için ekim ayını bekliyor
Her fırsatta Kur'an-ı Kerim yakan, PKK'yı besleyen İsveç'ten çok umutlu açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’nin ülkesinin NATO üyeliğini ekim ayında onaylayacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi. Sosyal medyada ise 'bu gidişle çok beklersiniz' yorumları yapıldı.
ABD Kongre üyelerinin ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Billström, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçen temmuz ayındaki NATO zirvesinde İsveç’in üyeliğinin TBMM’nin açılacağı ekim ayında meclis gündemine alınması konusunda mutabık kaldıklarını hatırlattı.
Meclisin bağımsız bir kurum olduğunu söyleyen Billström, aradan geçen sürede zirvede varılan uzlaşının geçerliliğini yitirdiğine dair bir işaret almadıklarını belirtti.
İsveç NATO’ya katılmak için Mayıs 2022’de ortak başvuruda bulunmuş, Türkiye Stockholm yönetiminin terör örgütlerine verdiği desteği gerekçe göstererek Birlik’e katılımına karşı çıkmıştı.
Temmuz ayında Vilnius’taki NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yapılan üçlü görüşme sonrasında İsveç’in verdiği güvenlik taahhütleri sonrası kriz aşılmıştı.
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