Bu gelişme, Ahmet Taşgetiren'i çılgına çevirdi! Soda iç beybaba

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine iki günde 1.6 milyon kişinin başvurması, Ahmet Davutoğlu'nun kalemşörü Ahmet Taşgetiren'i fazlasıyla gerdi. Taşgetiren, "Ne yapayım da şu projeye kara çalayım" diye kaleme aldığı her halinden belli olan Karar gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"500 bin sosyal konut projesi seçim yatırımı mı, gerçekleştirilebilir mi, asgari ücretlinin ilgili bakanın söylediği gibi “dişini sıkıp, fazla mesai yapıp hem taksit ödemesi, hem kira vermesi hem de ev geçindirmesi mümkün olur mu”yu tartışırken, aile konusuna öteden beri kafa yormuş bir siyasetçi meselenin başka yanlarına baktı?

Bir yandan muhafazakâr bir iktidar vardı ve aileye önem veriyordu, bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan her gittiği düğünde üç çocuk tavsiyesinde bulunuyordu, bir yandan ülke nüfusunun azalma riskinden söz ediliyordu, ama bir yandan da sosyal konutların önemli bir kısmı 2 artı 1 evlerden oluşuyordu?

Medyaya baktı, bambaşka şeyler tartışılıyordu. Muhafazakâr hassasiyeti olan medya bile başka şeylerle meşguldü? Sordu kendi kendine?

-Bu evlerde kim oturacak?

Tavuk kümesi yapılırken bile tavuk sayısı dikkate alınır, hayvan ahırı yapılırken hayvanların mevcudu da…

Peki bu 2 artı 1 evler kaç kişilik aileye göre yapılacaktı?

Üç çocuk hangi odalarda kalacaktı?"