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Dünya Bu geceden itibaren hayata geçiriyorlar! İran'dan tepki
Dünya

Bu geceden itibaren hayata geçiriyorlar! İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a karşı hayata geçireceği yaptırımlara ilişkin, Washington yönetiminin propaganda yaptığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 00:47:00 -
Bu geceden itibaren hayata geçiriyorlar! İran'dan tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırımlarına İran'dan tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yaptırımlar nedeniyle ABD'ye karşı açıklamada bulundu.

Zarif, Amerika'nın bu geceden itibaren olmak üzere İran'a karşı başlatacağı yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin propaganda yaptığını söyledi.

Cevad Zarif, devlet televizyonunda konuştu. Zarif, ABD'nin İran'a yönelik bu geceden itibaren hayata geçireceğini duyurduğu silah ambargosuna ilişkin değerlendirme yaptı.

Zarif, Amerika'nın uluslararası kamuoyunda İran aleyhinde bir uzlaşı sağlayamadığı için İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı kullanarak İran'a baskı uygulamaya uğraştığını belirtti.

"ABD propaganda yapıyor"

İranlı Bakan, ABD'lilerin hedeflerine ulaşmak için propaganda yaptığını, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun 2231 sayılı kararı okuduğu takdirde orada İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın olmadığını göreceğini ifade etti.

İran'ın ABD'nin diğer devletlerle iş birliği yapamayacağını söylüyor

Zarif, Amerika'nın kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanmadığı vurgulayarak ABD'nin zorbalık yaparak İran'a silah satan herkese yaptırım uygulayacağını söylediğini, BMGK kararına dayanmadıkları için de diğer devletlerin iş birliği yapmayacağını söyledi.

"Uluslararası camia göstereceği tepkiye karar versin"

Cevad Zarif, ABD'nin adet edindiği üzere tekrar zorbalığa başvurabileceğini ve İran'ın diğer devletleri kendileri ile hareket etmeye mecbur edemeyeceğini, ancak uluslararası camianın bu zorbalığa karşı nasıl bir tepki göstereceğine karar vermesi gerektiğini kaydetti.

"Yaptırımı silah gibi kullanıyorlar"

ABD'nin 1945 yılından beri 120 kez yaptırım uyguladığını anımsatan İranlı Bakan Zarif, ABD'nin yaptırımı bir silah gibi kullandığını ifade etti.

Zarif, Amerikalıların da İran'a yönelik BMGK yaptırımlarının uygulanması hususundaki iddialarının geçersizliğini bildiğini vurguladı.

BMGK'nın 2010'daki kararı

BMGK, 2010'da aldığı karar ile, İran'ın nükleer programına ilişkin tartışmalar sebebiyle ülkenin büyük çaplı silah sistemleri satın almasına yasak getirmişti. Bundan önce ise İran'ın silah ihracatına ambargo getirilmişti.

İran'la uluslararası güçler arasında 2015 senesinde imzalanan nükleer anlaşmada silah ambargosunun 18 Ekim 2020 tarihinde kaldırılmasını öngören bir hüküm mevcuttu.

Amerika, nükleer anlaşmaya destek olan 2231 sayılı BMGK'nın İran'a yönelik pek çok BM yaptırımını kaldırdığı fakat yaptırımların tekrar uygulanmasına olanak tanıyan kanuni bir mekanizma da oluşturduğu iddiasında bulunuyor.

ABD: BMGK'ya ihtiyaç yok

Ayrıca ABD, İran'ın anlaşmayı 10 sene içinde ihlal etmesi halinde yaptırımların tekrar uygulanması mekanizmasının hayata geçirilebileceğini ve bunun için BMGK'ya ihtiyaç olmadığını ileri sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, bu yasal mekanizmayı tek başına hayata geçirebileceğini ve İran'ın şu ana kadar nükleer anlaşmayı en beş defa ihlal ettiğini öne sürüyor.

Rusya: Anlaşmada olmayan taraf mekanizmayı devreye sokamaz

Rusya ise, Amerika'nın İran nükleer anlaşmasından çekildiğini anımsattı. Rusya, bu durumda anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların tekrar devreye sokulmasına imkan tanıyan kanuni mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini iddia ediyor.

ABD, 2018 yılında nükleer antlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.

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