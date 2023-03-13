Bu gece yarısından sonra zam geliyor! Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. ABD ve AB'de ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı endişeleri, brent petrol varil fiyatının 80 dolarak kadar gerilemesine neden oldu. Brent petroldaki sert düşüşün ardından Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarından indirim beklentisi oluştu. İşte, 13 Mart benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum...

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ!

Brent petrol fiyatı 10 Mart 2023 Cuma günü 80 dolara kadar geriledii.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD ve AB'de merkez bankalarının beklenenden daha güçlü faiz politikası yürüteceği ve ekonomik yavaşlamayla birlikte petrol talebinin azalacağı endişleri etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

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Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Bu gece yarısından itibaren benzin grubuna zam bekleniyor.

NTV’nin haberine göre; benzine 1 lira 25 kuruş zam gelecek. Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.