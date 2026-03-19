Bu gece teravih var mı? 19 Mart’ta teravih namazı kılınacak mı?

Ramazan ayı denildiğinde akla ilk gelen teravih namazı gelir. Yarın bayramın ilk günü idrak edileceği için bu akşam yani 19 Mart Perşembe akşamı teravih kılınıp kılınmayacağı araştırılıyor.

Bu akşam teravih var mı?

Teravih namazı yalnızca Ramazan ayına özgü bir ibadettir. Ramazan’ın sona ermesiyle birlikte teravih de sona eriyor. Bu yıl son teravih 18 Mart Çarşamba akşamı kılındı. 19 Mart akşamı ise artık bayram gecesi olduğu için teravih kılınmıyor. Bu gece hicri aylardan şevvalle girilmiş olacak.

Bayram gecesi neden önemli?

Din büyüklerine göre bayramın ilk gecesi ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının ardından gelen bu gece; dua, zikir ve nafile ibadetlerle değerlendiriliyor.

Bayram gecesinde hangi ibadetler yapılır?

Bayram gecesinde en çok önerilen ibadetler arasında zikir ve istiğfar yer alıyor. Peygamber Efendimizden rivayet edilen bir hadiste şu ifade yer alıyor:

“Kim bayram günü üç yüz kere Sübhânellâhi ve bihamdihî der ve sevabını ölmüş Müslümanlara bağışlarsa her Müslüman ölünün kabrine bin nur girer”

Bayram gecesi kılınan 10 rekat namaz

Rivayetlere göre bu gece kılınabilecek nafile namazlardan biri 10 rekât olarak eda ediliyor.

Her rekâtta bir Fatiha ve 11 İhlas suresi okunur. Rükû ve secdelerde şu zikir 10 kez tekrar edilir

“Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vellahü ekber”

Namazın ardından 100 kez istiğfar edilir

“Estağfirullah”

Sonrasında secdede dua edilir

“Ey gerçek hayat sahibi, ey her şeyi hakkıyla yöneten, ey celal ve ikram sahibi, ey dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi, ey merhametlilerin en merhametlisi, ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı. Benim günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabul eyle.”

Bayram gecesi kılınan 6 rekat namaz

Bayram gecesinde kılınabilecek bir diğer nafile ibadet ise 6 rekât namazdır.

Bir rivayette Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur

“Her kim iki bayram gecesinde altı rekât namaz kılarsa o kişi için cehennem azabına hak kazanmış yakınları hakkında şefaatçi kılınır”

Bu namazda Fatiha’dan sonra istenilen sureler okunabilir.