  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu gece gökyüzüne dikkat!
Gündem

Bu gece gökyüzüne dikkat!

Kuyrukluyıldız Leonard bu akşam Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Uzmanlar Leonard'ın çıplak gözle görülmesinin mümkün olabileceğini belirtirken, bilim insanları kuyrukluyıldızın gezegenimiz için herhangi bir risk taşımadığının altını çiziyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 23:46:00 -
Bu gece gökyüzüne dikkat!

Leonard isimli kuyruklu yıldız 70 bin yıl sonra ilk defa Dünya'nın yakınından geçecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Dünya'ya Yakın Objeler Koordinasyon Merkezi'nde görev alan astronom Marco Micheli kuyrukluyıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

Micheli, 'Kuyrukluyıldız biraz daha yaklaştıkça çıplak gözle görülebilir hale gelebilir ve bize enteresan fotoğraflar sunabilir ' dedi.

Kuyrukluyıldız en net 12 Aralık'ta yani bu akşam görünecek. NASA'ya göre, ışığın az olduğu bölgelerde amatör teleskoplarla Leonard görülebilecek.

Leonard'ın çıplak gözle de görülebileceği ihtimaller dahilinde. Ancak uzmanlar bir kuyrukluyıldızı ne kadar iyi görebileceğimizi tahmin etmenin son derece zor olduğunun altını çiziyor.

Sky & Telescope'a göre Leonard muhtemelen son 35 bin yılını güneşe doğru seyahat ederek geçirdi ve 3 Ocak'ta yıldızımıza en yakın noktaya geldiğinde onu bir daha görmeyeceğiz.

Başka bir deyişle saniyede 71 kilometre hızla ilerleyen Leonard saniyede Güneşe en yakın olduğu noktaya, yani günberiye 3 Ocak'ta ulaşacak.

Dünya için tehdit oluşturmuyor

Bilim insanları kuyrukluyıldızın gezegenimiz için herhangi bir risk taşımadığının altını çiziyor.

Leonard gezegenimiz Dünya ile en yakın noktaya ulaştığında aradaki mesafe 34 milyon kilometre olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıvı yağ, şeker, yumurta derken.. Gerçek sorunları(!) ortaya çıktı:
Ekonomi

Sıvı yağ, şeker, yumurta derken.. Gerçek sorunları(!) ortaya çıktı:

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), "TL'deki değer kaybı gençlerin yurt dışına seyahat hayallerini ertelemesine neden oluyor." dedi.
Ahlaksızlığın bu kadarına pes… Hem toplumun ahlakını bozacaklarmış, hem de devletten fonlanacaklarmış!
Gündem

Ahlaksızlığın bu kadarına pes… Hem toplumun ahlakını bozacaklarmış, hem de devletten fonlanacaklarmış!

“Örf ve adet” konusuna ilişkin röportaj veren sözde tiyatro sanatçısı Ayşe Yıldırım, “Bir tiyatroya örf ve adete uygun oyun yapmadığı için d..
Buzağı ve malak desteği için önemli uyarı!
Ekonomi

Buzağı ve malak desteği için önemli uyarı!

Buzağı ve malak desteği ile ilgili Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden önemli açıklama geldi. Tarım İl Müdürlüğü yetiştiriciye uyarılar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay