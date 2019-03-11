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Bu fotoğrafı paylaşan öğretmen hakkında soruşturma açıldı

Karaman'da, 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma götüren ve o ana ait fotoğrafı da sosyal medyada paylaşan beden eğitimi öğretmeni hakkında soruşturma açıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:50
Bu fotoğrafı paylaşan öğretmen hakkında soruşturma açıldı

Karaman'da, 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma götüren ve o ana ait fotoğrafı da sosyal medyada paylaşan beden eğitimi öğretmeni Y.S. hakkında, Valilik tarafından soruşturma açıldı. Y.S., savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, paylaştığını ileri sürdü. Emniyet Müdürlüğünün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

Bir ortaokulda görev yapan beden eğitim öğretmeni Y.S., etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma gidecek öğrencilerini, otomobiline bindirdi. İddiaya göre, Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü. Öğretmen, tehlikeli yolculuğun fotoğrafını da Facebook'taki sayfasında, 'Beden eğitim öğretmenlerinin arabası hep böyle' mesajı ve gülücük emojisiyle birlikte paylaştı. Fotoğrafa yorum yapanlardan bazıları öğrencilerin can güvenliği açısından bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu durumu 'öğretmenin fedakârlığı' diye nitelendirip takdir etti. Y.S., tepki yorumlarına, ''Doğru güvenlik yok hocam ama mecbur kalıyoruz" diye cevap verdi.

Valilik soruşturma başlattı

Karaman Valiliği, öğretmen Y.S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 okul müdürü ve 1 müfettişin inceleme yaptığı öğrenildi.

'Espri olsun diye paylaştım'

Öğretmen Y.S., soruşturma kapsamında verdiği savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, sosyal medyada paylaştığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğünün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:50
  1. Karaman
  2. Beden eğitimi öğretmeni
  3. soruşturma

YORUM YAZ

  • Nazım ZenginNazım Zengin1 sa önce
    Ne işin var etkinlikte be hocam... Değer mi başkalarının çocukları için tehlikeye girmeye? Senin yaptığın etkinliklerle alkış alanlar, şimdi canını çok sıkacaklar senin!!!

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