Bu fotoğraf size kapak olsun mu solcular?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 2.5 saati bulan bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Başkan Erdoğan'ın Karamollaoğlu'nu yanında bulunan tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturtması dikkat çekti. Bu gelişmeyi fırsat bilen solak güruh ise algı operasyonuna girişerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan'ın Karamaollaoğlu'na üstünlük taslayıp gövde gösterisi yaptığı yönünde mesnetsiz iddialar ortaya atan solak güruha bizzat Karamollaoğlu'ndan yalanlama geldi.

Gündem olan konuya açıklık getiren Karamollaoğlu, herhangi bir koltuk krizi yaşanmadığını belirtti.

Olayın abartıldığını söyleyen Karamollaoğlu, "Aşı oldum ama cumhurbaşkanlığına giderken PCR testi yaptırmadım. PCR testi yaptırmayınca da, anlaşılan orada sıkıntı oluyor cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle, 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. O kadar" ifadelerini kullandı.

PCR testi yaptırmaması sebebiyle kanepede oturması istenilen Karamollaoğlu yaptığı bu açıklama ile solak güruhun iddialarını çürütürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşme yeniden akıllara geldi.

Asiltürk'ü evinde ziyaret eden Başkan Erdoğan aynı Temel Karamollaoğlu gibi kanepede, Asiltürk ise koltukta oturmuştu.

Söz konusu görüntü "Solcular bu fotoğraf size kapak olsun mu?" dedirtti.