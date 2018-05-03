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Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi! 'Devamlı deponun içinden bunlar çıkıyor'

Şırnak'ta nesli tükenme riski altında olan renkli semenderler üreme dönemi sonrası köylülerin içme suyu şebekesine karıştı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:54
Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi! 'Devamlı deponun içinden bunlar çıkıyor'

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün 3 ayrı mahallesinde bulunan su depoları nesli tükenme tehlikesi altında bulunan renkli semenderlerin istilasına uğradı.

Kaynağını Ballı köyünden alan içme suyu şebekesine kurbağa, renkli semender ve böcekler düşüyor. Köylüler içme suyunu kullanabilmek için iki haftada bir depoları temizlemek zorunda kalıyor. İçme suyu şebekelerinde semenderler çıkınca köylüler su ihtiyaçlarını başka yerlerden sağlıyor.

"ZEHİRLENMELERE NEDEN OLUYOR"

Semenderlerin su deposuna girmesinden dolayı köyde yaşayan çocukların hasta olduğunu dile getiren Ramazan Gökçe, "Burası Beytüşşebap Başaran köyü üç su depomuz var. Birinci depo suyu çok güzel ama geriye kalan iki depo ise kaynaktan geldiğinden dolayı suda kertenkele, kurbağa ve semenderler çıkıyor. Devamlı deponun içinden bunlar çıkıyor. Bu yüzden zehirlenme oluyor. Biz her iki haftada bir depomuzu temizliyoruz. Sürekli temizlenmesi zor oluyor.

"HEM İÇME HEM DE SULAMA SUYUMUZ"

Yıllardır bu suyu kullanıyoruz. Hem içme hem de sulama suyumuzdur. Bu semenderler hiçbir bölgede bulunmuyor sadece burada var. Bu bölgede hiç bitmiyorlar, devamlı ürüyorlar. Depoyu temizlerken bütün hayvan çeşitlerini gördük. Bu gün başka bir yöntem kullandık köylünün evlerine dağılan su borusunun tıkanmaması için elek takmak zorunda kaldık. Rahatsızlanan oluyor, temizlemezsek çocuklar hasta oluyor." dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:54
  1. Beytüşşebap
  2. şırnak
  3. Semender
  4. su deposu

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