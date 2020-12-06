Bu fotoğraf çerçevesi çok başka

iPhone 12 gibi telefonların portre modu, gerçek lenslerin arka plan bulanıklığını tekrar oluşturmak için derinlik haritalama yöntemlerini kullanıyor. Şimdi de bir aksesuar, aynı bilgiyi dijital bir holografik fotoğraf çerçevesi oluşturmak için kullanmaya başladı. Looking Glass Portrait'in gerçek hologramlar oluşturduğu söylenemeyecek olsa da, şimdiden hedefinin 20 kattan fazla üzerine ulaşmış olan bir Kickstarter projesi ile dikkat çekiyor. Çerçeve, çift dışbükey mercek kullanarak gözlüksüz holografik bir etki oluşturuyor.

Bu tür bir teknoloji daha önce de görüşmüştü ve en iyi örnek olarak Looking Glass ekranının ilk sürümü olan, 2018 yılındaki ilk Looking Glass'ı gösterebiliriz. Ancak bu sefer var olan önemli bir fark, yeni ürünün çok daha ucuz olması. 199 dolar karşılığında Kickstarter'dan Erken Destekçi İndirimini edinmek mümkün. Ayrıca yeni ürün, iPhone'un (ve bazı Android telefonların) portre modunda yakalanan bilgileri kullanıyor.

Ancak bu sürecin şu anda biraz hantal gözüktüğünü belirtmekte fayda var. Öncelikle portre fotoğrafını HoloPlay Studio yazılımına (Mac/PC üzerinde) aktarmanız gerekiyor. Daha sonra derinlik verisi, 7,9 inçlik ekranda holografik etkiyi oluşturmak için kullanılacak düzinelerce perspektife dönüştürülüyor ve Looking Glass Portrait üzerindeki 3D etki bir Raspberry Pi 4 kullanılarak saklanıyor. Ayrıca fotoğraf çerçevesinde kontrol edilebilir kenar aydınlatması, dahili kontroller ve 3D çekimlerinizi aktarmak için hem HDMI hem de USB-C bağlantıları bulunuyor.

Bu teknolojiyi gerçeğe dönüştüren derinlik bilgisini kaydeden telefonların arasında ise "bazı Android telefonlar" ve iPhone 7 Plus'a kadar iPhone'lar bulunuyor. Fotoğraf çerçevesinin üreticisinin söylediğine göre "telefon ne kadar yeniyse, genel olarak, derinlik haritası o kadar iyi oluyor."

Doğal olarak iPhone 12 Pro ve Max bu dijital 3D çerçeveyi en iyi destekleyen seçenekler olarak öne çıkıyor çünkü arka kısımlarındaki LIDAR tarayıcılar yüksek doğruluklu derinlik haritaları oluşturabiliyor. Ancak en son iPhone'lar (X, 11, 12, 12 Pro, 12 Pro Max) öne bakan TrueDepth kameralarıyla da derinlik videolarını kaydedebiliyor.

Record3D gibi uygulamaları kullanarak Looking Glass Portrait üzerinde oynatmak için holografik videolar kaydetmek de mümkün. Tabii ki bu videoların da öncelikle yazılım üzerinde işlemden geçmesi gerekiyor.

Bunların yanı sıra Microsoft Azure Kinect veya Intel RealSense derinlik kamerası gibi bir derinlik kaydediciyle de holografik gösterimler için kayıt yapmanız mümkün. Ancak bu ürünlerin fiyatının (sunulan Holografik Çekim Paketi 999 dolar fiyatına sahip) çoğu kişi için tercih edilenden pahalı olacaktır.

Kaynak: Chip