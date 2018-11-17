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Bu fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'de bir kent dondu

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da termometreler eksi 10 dereceyi gördü. Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:52
Bu fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'de bir kent dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

Termometreler eksi 10'u gördü

Dün akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da etkili olan kar yağışı araç ve yaya trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte sabah erken saatlerde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji yetkilileri bölge genelinde havanın hafta sonunda da parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Sabah erken saatlerde ağaçlarda kırağı oluşurken, etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Soğuktan ısınmaya çalışan çocuklar ateş yakarak ısınırken, yürüyüş yapan bazı vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan kar üzerinde yürüdüler.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:52
  1. Sabah
  2. Erzurum
  3. Doğu Anadolu Bölgesi
  4. Meteoroloji

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