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Otomotiv Bu fiyatlar kaçmaz! FIAT haziran kampanyasını duyurdu
Otomotiv

Bu fiyatlar kaçmaz! FIAT haziran kampanyasını duyurdu

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bu fiyatlar kaçmaz! FIAT haziran kampanyasını duyurdu

FIAT, haziran ayına özel kampanyasıyla Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda ve Topolino modellerinde avantajlı satın alma seçenekleri sunuyor...

FIAT, haziran ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için farklı modellerini kapsayan yeni kampanyasını duyurdu. Bu kapsamda, Egea Sedan ve Cross modelleri avantajlı nakit alım kampanyaları ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda Egea Sedan 1.6 Urban versiyonu haziran ayında nakit alıma özel 1.389.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Egea Cross 1.6 Urban modeli ise haziran ayına özel 1.749.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. ÖTV muafiyetli Egea Sedan ve Egea Cross alımlarında ise 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği haziran ayı boyunca geçerli oluyor.

 

Markanın yeni küresel ürün gamının ilk temsilcisi olan Grande Panda’nın elektrikli versiyonunda 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Ayrıcanakit alımı tercih eden müşteriler için 1.390.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satın alım olanakları sunuluyor.

 

Şehir içi mobiliteyi eşsiz İtalyan tarzıyla birleştirerek pratik ve çevreci ulaşım çözümü sunan Topolino’da ise 90 binTL nakit indirim avantajının yanı sıra 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Herkes Egea’yı konuşurken FIAT yeni çağ başlattı! İki yeni model kendini gösterdi
Herkes Egea’yı konuşurken FIAT yeni çağ başlattı! İki yeni model kendini gösterdi

Otomotiv

Herkes Egea’yı konuşurken FIAT yeni çağ başlattı! İki yeni model kendini gösterdi

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