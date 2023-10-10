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Ekonomi Bu fiyatlamalara dikkat edin! Gram altın bu seviyeyi görebilir!
Ekonomi

Bu fiyatlamalara dikkat edin! Gram altın bu seviyeyi görebilir!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 11:19:00 - 2023-10-10 11:20:11
Bu fiyatlamalara dikkat edin! Gram altın bu seviyeyi görebilir!

Ons altın Ortadoğu’da yaşanan gerilim sonrası güvenli liman olma özelliği ile birlikte yeniden tercih sebebi olurken 1850 dolara yakın fiyatlamalarına devam ediyor. Peki gramı nasıl bir seyir bekliyor?

İsrail-Filistin gerginliği devam ederken 1 varil petrol fiyatı 87 Dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Altının onsu ise yaşanan jeopolitik riskler karşısında yeniden güvenli liman özelliği ile öne çıkarken artan talep karşısında petrol tarafındaki artışla birlikte desteklenerek 1850 dolar seviyesinin üzerinde tutunuyor. AHL Analiz'e göre; Dün ABD endeksleri güne satıcılı başlayıp yükselişle sonlandırdı. Avrupa borsaları ise İngiltere FTSE 100 endeksi hariç düşüşle başlarken seans sonunda genel görünüm satıcılı olarak gerçekleşti. Yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasaları ise pozitif seyrediyor.

Ons altındaki gelişmeler

Cuma günü açıklanan istihdam raporunda artan işsizlik oranı kıymetli maden tarafında pozitif etki oluşturmuştu. Bunun yanında hafta sonu tırmanan İsrail-Filistin gerilimi ons altında etkili olmaya devam ediyor. Artan petrol fiyatları da bu görünümü desteklerken bölgeden gelecek veri akışı hafta genelinde önemli olacak.

Ayrıca ABD enflasyon rakamlarının hafta genelinde öne çıkması bekleniyor. Bugün ABD’de ons altında etkisini görmeyi beklediğimiz veri akışı zayıf. Teknik olarak gün içinde 1855 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1850 ve 1845 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1865 dolar ve üstünde 1870 ile 1875 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Gram altın yükselir mi?

Ons altın Ortadoğu’da yaşanan gerilim sonrası güvenli liman olma özelliği ile birlikte yeniden tercih sebebi olurken 1850 dolara yakın fiyatlamalarına devam ediyor. Yukarı yönlü hareketleri yaşanan gelişmeler ile birlikte desteklenmeye devam ederse kur tarafındaki pozitif fiyatlamanın da etkisiyle yurtiçinde gram altın yeniden 1700TL seviyesini test edebilir.

Gram altında yön belirleyici dolaylı olarak İsrail-Filistin tarafında yaşanan jeopolitik risklerin uzantıları olacak. İlk direnç noktası olarak 1660TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1670TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1650TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1645TL ve 1640TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.
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