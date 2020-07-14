İSTANBUL (AA) - Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın üstlendiği "Suveyda" filminden görsel paylaşıldı.

Çekimleri Kayseri'de yaklaşık 5 haftada yapılan, post prodüksiyon çalışmaları tamamlanan filmin afişi sinemaseverlerle paylaşıldı.

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan "Suveyda"nın yönetmeni Uçakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmi festivallerde değerlendirmek üzere görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Uçakan, ortaya çok doğal ve sıcak bir anlatım çıktığını belirterek, "Film, hem harf devrimi sonrası gelen Arapça yasağının -pratikte Kur'an yasağına dönüşen- hem de ezan yasağının geldiği bir dönemde Anadolu'da geçiyor. 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma çabalarında yaşadığı sıkıntılara odaklanıyor. O dönemlerde aslında çok büyük acılar yaşanmıştı ama derdimiz bağcı dövmek değil. Bu öyküyü çocuğun şahsında, biraz da çocuksu psikolojiyi öne çıkararak, şiirsel bir şekilde anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

- "Tarihi ciddi şekilde sorgulamak ve üzerindeki örtüyü kaldırmak gerekiyor"

Birçok tarihi bilginin kirletilmiş olduğuna işaret eden yönetmen, şöyle devam etti:



"Biraz olsun geçmişimizi yeni nesle hatırlatmak istedik. Yakın tarihe uzak kalan gençliğe mümkün olduğu kadar ufak dokunuşlar yaptık. Bunun beraberinde umuyorum ki bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak. Arif Nihat Asya, 'Geçmişine ihanet eden geleceğine de ihanet eder.' diyor. Günümüzde de her ne kadar hainlerle kahramanlar karıştıysa da aydınlıklı bir geçmiş, gelecek için çok önemli diye düşünerek bu filmi yaptık. Hamasetten mümkün olduğu kadar uzak durduk."



Uçakan, her zaman gençliğin bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "İnsanın kişilik oluşumu bir bütündür. Tarih de bu bütünde önemli bir yer tutar. Nitekim sıcak bir olay olarak Ayasofya'nın açılışı bizi ne kadar heyecanlandırdı görüyorsunuz. Tarihi ciddi şekilde sorgulamak ve üzerindeki örtüyü kaldırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Filmin tamamına yakını sabit plan

Filmin, dünyanın önemli festivallerinde dolaşmasını arzuladıklarını aktaran Uçakan, şunları kaydetti:



"Benim daha özel bir dağıtım planım var. Türkiye'nin pek çok yerinde özel galalar yapmak ve tarihi tartıştırmak istiyorum. Maddi kaygıyla değil kültürel hizmet kaygısıyla yola çıktık. Filmde hiç müzik kullanmadım, doğal bir anlatımla aksın istedim."

Çekimleri geçen yıl haziran ve temmuz aylarında yapılan filmin tamamına yakını sabit planlardan oluşuyor.



Filmde, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla TRT'nin yanı sıra farklı kurum ve kuruluşların da desteği bulunuyor.



Hikaye ve taslak senaryosu Hasan Yılmaz, çekim senaryosu Mesut Uçakan'a ait olan "Suveyda"nın görüntü yönetmenliğini ise Durmuş Sorgut üstleniyor.

Filmin başrollerini Necip Fazıl Belge, Fatih Küçük ve Yusuf Duru paylaşıyor.





