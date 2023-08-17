Bu festivali kaçıran çok üzülür

Van Denizi’ni tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 11.’si düzenlenecek olan "Van Denizi Edremit Su Sporları Festivali", 19 Ağustos’ta başlayacak.

Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi ve Edremit Kent Meydanı’nda yapılacak olan festivalde, bir birinden güzel su sporları etkinlikleri yer alıyor. Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle başlayacak olan festivalde; flyboard gösterimi, plaj futbolu, plaj voleybolu, plaj hentbolu, yelken, yüzme, kano, dragon, ördek yakalama, bilek güreşi, hemsball, parasailing, banana, ringo, sürat teknesi, jet ski, yelken, zeka oyunları, sergi ve halk oyunları ile halka açık gösteri ve yarışmaların yer alacağı belirtildi. İki gün boyunca devam edecek olan yarışmaların ödül töreninin ise pazar günü saat 17.00’de yapılacağı kaydedildi.

Van’ın tanıtımı açısından su sporları festivalinin önemli olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "İlimizin tanıtılması ve Van Gölü’nün turizme kazandırılması açısından önemli bir organizasyon olan 11. Edremit Denizi Su Sporları Festivali’ne tüm halkımız davetlidir. Van Gölü’nün kıyısında eşsiz bir festivale imza atacağız. Suyun kenarında olup da su festivali yapmamak mümkün değil. Bir taraftan imar, ihya, inşaat, altyapı, üstyapı yaparken bir taraftan da kültür, sanat, eğitim ve en önemlisi spor ve turizm alanlarında hizmetleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.