Bu feryat arşı titretir!
Filistinli anne – babanın İsrail tarafından katledilen yavrularının ardından ağladıkları anlar yürekleri parçaladı.
yeniakit.com.tr
İsrail terörü hız kesmeden devam ediyor, 2 milyarlık İslam alemi Filistin’deki soykırımı izlemekle yetiniyor.
Batı tepkisini Allah’ın rızasından daha çok önemseyen İslam ülkeleri liderleri, Türkiye’nin çabasına rağmen İsrail’e karşı harekete geçmemek için adeta diretiyor.
İslam dünyasının pasifliği yüzünden terör eylemlerini sürdüren İsrail, çocukları katletmeye devam ediyor.
Filistin’den gelen son görüntüler yürekleri parçaladı. İsrail tarafından şehit edilen yavrularının ardından feryat eden anne ve babanın görüntüsü izleyenleri ağlattı.
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