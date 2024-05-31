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Gündem

Bu feryat arşı titretir!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 11:43:00 -

Filistinli anne – babanın İsrail tarafından katledilen yavrularının ardından ağladıkları anlar yürekleri parçaladı.

 yeniakit.com.tr 

İsrail terörü hız kesmeden devam ediyor, 2 milyarlık İslam alemi Filistin’deki soykırımı izlemekle yetiniyor.

Batı tepkisini Allah’ın rızasından daha çok önemseyen İslam ülkeleri liderleri, Türkiye’nin çabasına rağmen İsrail’e karşı harekete geçmemek için adeta diretiyor.

İslam dünyasının pasifliği yüzünden terör eylemlerini sürdüren İsrail, çocukları katletmeye devam ediyor.

Filistin’den gelen son görüntüler yürekleri parçaladı. İsrail tarafından şehit edilen yavrularının ardından feryat eden anne ve babanın görüntüsü izleyenleri ağlattı.
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Yorumlar

ABudlla

Birşeyi titreteceği yok, Hamas teslim olsaydı bir sürü kişi yaşardı. Hamas kendi insanını düşünmüyorsa biz mi düşüneceğiz?

şeyh şamil bu

valla milletin özellikle de İslam dünyasının umurunda bile değil! keferelerdeki insaflı insanlar bizden daha duyarlı çıktı vesselam. bu dünyanın çöktüğü ahir zaman olduğuna işarettir.
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