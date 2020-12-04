Bu dünyadan kimsesiz çocukların "Oya Annesi" geçti

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Ömrünü bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adayan, 60 yılı aşkın süre boyunca İstanbul'daki Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesinde gönüllü olarak görev yapan, çocukların "Oya Annesi" olarak anılan Oya Kayacık, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesindeki çocukların ve Kasımpaşa'nın "Oya Anne" olarak tanıdığı Kayacık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşama veda etti.

Tüccar, varlıklı bir ailenin kızı olarak 1938'de dünyaya gelen Kayacık, Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra 21 yaşındayken Kasımpaşa Çocuk Yuvası Koruma Derneğinde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Tam 60 yılı aşkın süre dönemin Kasımpaşa Çocuk Yuvası, bugünkü adıyla Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesinde herhangi bir ücret almadan çalışan ve hiç evlenmeyen Kayacık, bu süreçte anne ve babasından ayrı yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

- Down sendromlu bir çocuğu himayesine aldı

Yuvada şartların yeterli olmadığı yıllarda çocukların ısınması için çevredeki kahvehanelerden soba toplayan, evinde pişen tüm yemekleri çocuklara götüren, en sonunda çocukları yalnız kalmasın diye evini bırakıp yuvadaki küçük bir odaya yerleşen Kayacık, "anne" kelimesinin en çok yakıştığı isimlerden biri oldu.

Tüm çocukların ve Kasımpaşa'da yaşayan insanların "Oya Anne" olarak hitap ettiği Kayacık'ın yuvadan evlat edindiği bir kız çocuğu bulunuyor.

Aynı zamanda "Var mısın? Yok musun?" yarışmasıyla tanınan ve şu an Show TV'deki "Nursel'in Mutfağı" isimli programı sunan Nursel Ergin'i de himayesinde büyüten Oya Anne, down sendromlu Göksenin isimli bir başka çocuğun da vasisi oldu.

Son günlerini nefes darlığı problemi olan engelli evladının başında geçiren Oya Anne, bir süre sonra kalp damarlarındaki yırtılma sebebiyle hastaneye kaldırıldı fakat ameliyat esnasında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömrü boyunca sabırlı, sevgi dolu, anlayışlı ve mütevazı kişiliğiyle tanınıp sevilen Oya Anne, ardında kendisinden büyük bir sevgiyle bahseden gözü yaşlı çocuklarını bıraktı.

- Anne ve babasının yanına defnedilecek

Oya Anne'nin naaşı bugün İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla önce Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesinin önüne getirilecek.

Kovid-19 önlemleri sebebiyle geniş katılımlı cenaze töreni düzenlenemeyen Oya Anne, ardından Feriköy Mezarlığında, vefat eden anne babasının kabirlerinin yanına defnedilecek.































