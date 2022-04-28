Bu detayı hatırlamayanlar olabilir! Vicdansız Ahmet Necdet adam olsaydı…

Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’ya, bu ülkenin milli ve manevi değerlerini ayaklar altına alan herkes sahip çıkıyor!.. Son olarak, hem Anayasa Mahkemesi Başkanı iken hem de Cumhurbaşkanı iken İslami değerlere karşı çıkan Ahmet Necdet Sezer de Kavala’ya destek verdi.

AYM’deyken başörtüsü yasağını destekleyen ve öğrencileri mağdur eden, kendi eliyle ülkede hukuksuzluk yapılmasına müsaade eden, bu yüzden gözyaşı akıtmayan Sezer, Osman Kavala hakkında verilen karar nedeniyle, Türk hukuku adına gözyaşı akıtmak istediğini söyledi!..

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sezer’in sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“AYM üyeliğine darbeci Kenan Evren seçti. Adam olsaydı, derdi ki, darbeci birinin seçtiği AYM üyesi olmam, ben hukukçuyum.

Türkiye'de, üniversitelerde başörtü takılamaz, başörtülü öğrencilerin okumaya hakkı yoktur, diye imza attı. Şimdi Osman Kavala üzerinden, hukuk adına gözyaşı akıtmak istiyormuş. Gözyaşı akıtsaydın, on binlerce, yüz binlerce öğrenciye üniversitede okumaya hakkı yoktur, diye imza atarken gözyaşın neredeydi senin Necdet Sezer? Vicdansız adam. Gözyaşı akıtacakmış Osman Kavala'ya.”