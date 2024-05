Bu dehşet artık son bulmalı! Kadıköy'de Pitbull saldırısı

Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi bir köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi uzun çabalar sonucu çevredekiler tarafından yaralı kurtarıldı.

Köpek daha sonra kendisine mdahale edenlere saldırdı. O anlar an be an kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayın ardından Emniyet'e şikayet edilen Pitbull köpeğinin sahibi M.K.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.