Bu dehşet artık son bulmalı! Kadıköy'de Pitbull saldırısı
Başıboş köpeklerle birlikte sorumsuz sahipleri sebebiyle yasaklı ırk köpekler de toplum huzurunu tehdit ediyor.
Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi bir köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi uzun çabalar sonucu çevredekiler tarafından yaralı kurtarıldı.
Köpek daha sonra kendisine mdahale edenlere saldırdı. O anlar an be an kameraya yansıdı.
Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayın ardından Emniyet'e şikayet edilen Pitbull köpeğinin sahibi M.K.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Gündem
Sokakların köpeklerden temizlendiğini gören sözde hayvansever ağza alınmayacak hakaretler savurdu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO