Bu defa kadına şiddet değil! Hortum ve sandalyeyle saldırdı! Sebebi ise şok etti! Allah senin cezanı versin

Türkiye'de son yıllarda kadına ve hayvana şiddet adeta 'rutin' hale geldi. İzmir'de bir kişi, kedisini öldüren ve aracına zarar veren köpeğe hortum ve sandalyeyle defalarca vurdu. Köpeğe eziyet görüntüleri 'bu nasıl vicdansızlık' tepkilerine neden oldu.

İddiaya göre, hafriyat iş yeri bulunan M.K.'nın beslediği kedisi, komşusunun bekçi köpeği tarafından kovalandı. Aracın altına kaçan kediyi yakalamak için koşan köpek, M.K'nın aracının kaportasını ve tamponunu ısırıp zarar verdi. Köpek, kediyi de aracın altından yakalayarak boğdu.

Olayı gören M.K., yan taraftaki iş yerinin bekçi köpeğine eline geçirdiği su hortumuyla vurmaya başladı. Ardından, kaçmaya çalışan köpeğe sandalye fırlattı. Yaşananlara tanıklık eden M.K.'nın ise müdahale etmediği görüldü.

İkisi de gözaltına alındı

Hayvana eziyet görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Görüntüleri ihbar kabul eden Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K. ve M.K.'yı gözaltına alındı. İki şüphelinin, yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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