Bu da yaşandı: Ortalık savaş alanına döndü! Düğünde 'horon mu halay mı' kavgası

İstanbul Pendik'teki bir düğün salonunda, davetliler arasında oyun kavgası çıktı.

İddiaya göre kız tarafı ile erkek tarafı "horon mu halay mı" kavgasına tutuştu.

Kavgada salon savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

9 kişinin yaralandığı kavganın görgü tanıklarından çevre esnafı Burak Erik, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir kavga oldu. Düğün salonunun içerisini dağıtmışlar. Çok fazla sayıda polis ekibi geldi. Önce erkek tarafını dışarıya çıkarttılar. Kız tarafını içeride beklettiler. Yaralılar da vardı.