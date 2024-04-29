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Yaşam Bu da sincap kurtarma operasyonu
Yaşam

Bu da sincap kurtarma operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 16:26:00 -

Kocaeli'de 2 duvar arasında sıkışan sincap için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kocaeli'de 2 duvar arasına sıkışan sincap itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sincap kurtarılarak doğaya salındı.

Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi Seymenbaşı Caddesi yakınlarında sesler duyan vatandaşlar, sesin olduğu yöne doğru gitti. 2 duvar arasına sıkışan sincabı gören vatandaşlar kendi imkanları ile çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sincabı uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkararak tekrardan doğaya saldı.

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