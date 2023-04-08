Bu da sana dert mi oldu Ahmet Hakan? Senin başka işin yok mu

İki ay öncesine kadar Millet İttifakı’nın sözü en çok dinlenen partisinin İYİ Parti olduğunu iddia eden, ancak İYİ Parti'nin bu etkisinin bugün ortadan kalktığını savunan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener'e "dost tavsiyesi"nde bulundu. Söz konusu durumdan duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Hakan, "Bu da sana dert mi oldu" dedirten yazısında şunları kaydetti:

"Çok değil, iki ay öncesine kadar Millet İttifakı’nın...

- Sözü en çok dinlenen partisi İYİ Parti’ydi.

- Ne diyeceğine en çok önem verilen lideri ise Meral Akşener’di.

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Bugün baktığımızda ise bambaşka bir hava var:

- İYİ Parti’nin sözünün gücü epey azalmış durumda.

- Meral Akşener’in siyasi ağırlığı epey hafiflemiş durumda.

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Meral Akşener’in masadan kalkıp tekrar masaya dönmesiyle başladı her şey. Bir türlü toparlanma sağlanamadı.

O kadar ki Meral Akşener...

Millet İttifakı’nı idare eden lider olmaktan çıktı. Millet İttifakı içinde idare edilen lidere dönüştü.

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Oysa Altılı Masa kurgusunun en önemli, en vazgeçilmez, en gerekli unsuruydu İYİ Parti ve Meral Akşener.

En önemli işlevi şu olacaktı:

HDP’nin aday çıkarmama kararının doğuracağı sorunları, tereddütleri, endişeleri gidermek.

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Gücünü ve ağırlığını kaybeden İYİ Parti ve Akşener, HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteğinin ortaya çıkardığı sorunların, tereddütlerin, endişelerin giderilmesinde etkisiz kalmaya başladı.

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Millet İttifakı içindeki dört küçük sağ partinin bu işlevi görmesi mümkün değil. Çünkü bu partilerin gücü, dengeleme mekanizması oluşturmaya yetmiyor.

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Bugün iktidar taraftarları, Millet İttifakı’nı bir tür “CHP/HDP ittifakı” gibi göstermek istiyor.

İYİ Parti’nin işlevsizleşmesi ve gücünü kaybetmesi, işte bu amacın gerçekleşmesine çok büyük hizmet ediyor.

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Millet İttifakı’nın “CHP/HDP” ortaklığına indirgenmesinin önüne geçecek tek şey:

İYİ Parti’nin ve Meral Akşener’in güçlenmesidir.

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İyi ama bu nasıl olacak?

Siyasette “Lütfen güçlen, ne olursun güçlen” deyince güçlenme olmaz. Bu iş, kürsüden mermi savurarak da olmaz.

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Peki nasıl olacak?

E artık bunun yolunu da Akşener ve kurmayları bulsun bir zahmet."