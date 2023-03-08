Bu da oldu! Saadet Partili isim, Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullanmaya kalktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rest çektikten sonra geri döndüğü Altılı Masa'nın son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde adaylığını açıkladı.
Yaşananlardan sonra Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabından tepkilere neden olan bir paylaşımda bulundu.
Çebi, merhum Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanmaya kalktı.
Çebi paylaşımında "13.Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.
Bir sosyal medya kullancısı, Çebi'ye "Birlikte haşrolursunuz inşallah" dedi.
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Mücahit ne demek?
Mücahit kelimesi, cihat eden anlamına gelmektedir. Mücahit sözcüğü önceleri ilk İslam Devleti adına savaşan Müslüman askerler için kullanılıyordu.