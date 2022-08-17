Bu da oldu! Kendi cenazesinde 'soruları cevapladı'

İngiltere'de geçtiğimiz ay ölen Marina Smith, ölmeden önce kayda alınan sesinin yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen hologramla birleştirilmesi ile kendi cenaze töreninde konuşma yapıyor gibi göründü.

Haber BBC'de yayınlandı. 29 Temmuz tarihinde Nothingham şehrinde ölen Dr. Stephen Smith'in, oğlunun şirketince geliştirilen yapay zeka destekli hologram sayesinde, kendi cenaze töreninde aile üyelerinin sorularını cevaplıyormuş gibi görünmesi sağlandı.

Los Angeles merkezli yapay zeka şirketi StoryFile’ın kurucu ortağı Smith, cenazede annesinin kullandığı ifadelerin kendisine ait olduğunu ve yapay zeka tarafından geliştirilmediğini söyledi.

Hologramı yapılacak kişinin daha hayattayken aile bireylerinin ve arkadaşlarının sorabileceği tahmin edilen soruları cevaplaması isteniyor ve kayıt altına alınıyor.

Yapay zeka aracılığıyla işlenen veri hologramın eş zamanlı biçimde diyalog kurabileceği StoryFile'a yükleniyor. Kişi, böylelikle cenaze törenine katılanlardan gelen sorulara yapay zeka aracılığıyla yanıt veriyor gibi oluyor.

StoryFile, Holokost’tan kurtulanların ve tarihi figürlerin yaşam hikayelerinin aktarılmasını sağlamak için 2017 yılında kurulmuştu.