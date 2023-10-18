Bu da oldu! İşte en acı basın toplantısı...

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail ordusu saldırıya "Demir Kılıçlar" operasyonu ile karşılık verdi.

O günden bu yana İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne bombalar yağdırdı. Çatışmaların 11'inci günü en kanlı saldırıya sahne oldu. İsrail ordusu hedefine aldığı El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı.

Saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce insan canından oldu. Hastane katliamının ardından Gazze'de basın toplantısı düzenlendi.

CENAZELERİN ARASINDA BASIN TOPLANTISI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında cenazelerin arasında yaptı. Yusuf Ebu er-Riş, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını dile getirdi.

"İSRAİLLİLER HASTANE MÜDÜRÜNÜ ARADI: NEDEN BOŞALTILMADI?"

İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi. Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

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"HASTANENİN FALİYETLERİ İÇİN ULUSLARARASI KURUMLARDAN GÜVENCE ALDIK"

Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.