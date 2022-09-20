Bu da oldu! Dünyanın ilk robot CEO’su şirket yönetmeye başladı!

Yeni Akit/Ankara

Kimi çevrelerce cüretkar hatta riskli bulunan bu adımı atan NetDragon Websoft, yapay zekaya dayalı yönetim stratejisini savunuyor. Birkaç milyar değerindeki şirketin başkanı Dejian Liu, yapay zekanın şirket yönetiminde geleceği temsil ettiğini ve Bayan Tang Yu’nun şubenin başına getirilişinin, bundan böyle şirketin yapay zeka yoluyla yönetimine ilişkin dönüşüm anlayışının bir göstergesi olduğunu öne sürüyor.

Dinlenmeye ihtiyaç duymuyor

Gerçi NetDragon Websoft, Tang Yu’nun görevleriyle ilgili henüz detay vermedi; ancak şirket şimdiden yapay zeka yoluyla yönetilmenin birçok avantajını saydı. Bunlar arasında işlerin geliştirilmesi ve bunların gerçekleştirilmesindeki hız var. Ayrıca bu performanslar etkili ve eşitlikçi bir iş alanı aracılığıyla iyileştirilebilecek. Öte yandan çalışanlar, dinlenme gereksinimi bulunmayan Bayan Tang’ın her an çalışmaya hazır olmasından da yarar sağlayacak.



Günlük çalışma çerçevesinde baş yönetici robotun, gerçek zamanlı verileri biriktirme kapasitesi sayesinde yönetim ve yönlendirme kabiliyeti artacak ve Tang en iyi kararları alabilecek. Öte yandan risklerin optimal biçimde yönetilmesi de güçlü algoritmalar aracılığıyla mümkün olacak.