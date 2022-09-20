Bu da oldu! Dünyanın ilk robot CEO’su şirket yönetmeye başladı!
Dünyanın ilk robot CEO’su göreve başladı. Çin’in en büyük video oyunları tasarımcılarından biri, şubelerinin başına yapay zeka ile yönlendirilen bir insansı robot atadı. Robot CEO’nun adı Bayan Tang Yu. Bu, dünya üzerinde gerçekten bir ilk! Gerçekten de yeni patron bir robot. NetDragon Websoft, Tang Yu’nun, şirketin en önemli şubelerinden biri olan Fujian şubesinin başına tayin edildiğini belirtti.
Yeni Akit/Ankara
Kimi çevrelerce cüretkar hatta riskli bulunan bu adımı atan NetDragon Websoft, yapay zekaya dayalı yönetim stratejisini savunuyor. Birkaç milyar değerindeki şirketin başkanı Dejian Liu, yapay zekanın şirket yönetiminde geleceği temsil ettiğini ve Bayan Tang Yu’nun şubenin başına getirilişinin, bundan böyle şirketin yapay zeka yoluyla yönetimine ilişkin dönüşüm anlayışının bir göstergesi olduğunu öne sürüyor.
Dinlenmeye ihtiyaç duymuyor
Gerçi NetDragon Websoft, Tang Yu’nun görevleriyle ilgili henüz detay vermedi; ancak şirket şimdiden yapay zeka yoluyla yönetilmenin birçok avantajını saydı. Bunlar arasında işlerin geliştirilmesi ve bunların gerçekleştirilmesindeki hız var. Ayrıca bu performanslar etkili ve eşitlikçi bir iş alanı aracılığıyla iyileştirilebilecek. Öte yandan çalışanlar, dinlenme gereksinimi bulunmayan Bayan Tang’ın her an çalışmaya hazır olmasından da yarar sağlayacak.
Günlük çalışma çerçevesinde baş yönetici robotun, gerçek zamanlı verileri biriktirme kapasitesi sayesinde yönetim ve yönlendirme kabiliyeti artacak ve Tang en iyi kararları alabilecek. Öte yandan risklerin optimal biçimde yönetilmesi de güçlü algoritmalar aracılığıyla mümkün olacak.