Bu da oldu: CHP’de klima krizi!

CHP'de başlayan 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi kongrelerde yaptığı hamle küskünlüklere neden olmaya devam ediyor. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde gerçekleşen kongre sonrası CHP İlçe Başkanlığı'nda şoke edici bir olay yaşandı. Değişim yanlısı söylemleriyle dikkat çeken ve kongrede aday gösterilmeyen İlçe Başkanı Serdar Alptekin'in odasına taktırdığı klimayı başkanlık süresi bittiği için söktürdüğü öğrenildi.

İLÇEDE OLAY OLDU

Olay ilçede günün konusu oldu. Partide gözden çıkarılan CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin, kongrede aday gösterilmeyerek koltuğunu eski il yöneticisi Naim Atmaca'ya devretti.

Seçimli kongrenin üzerinden daha bir hafta geçmeden, İlçe Başkanı Alptekin'in makam odasına taktırdığı klimayı "Bunu ben taktırdım götüreceğim" diyerek söktürmesi olay oldu. İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde makam odasına klima taktıran Alptekin'in, başkanlık süresi bitince mazbata töreni öncesi partiye giderek klimayı söktürmesi, partiye vefasızlık, küskünlük olarak yorumlandı.

DİSİPLİN YOLU GÖRÜNDÜ

Sosyal medyada klima krizinin gündeme gelmesinin ardından Alptekin'in yaptığı bu hareket büyük eleştirilere neden oldu. CHP'li Alptekin'in, kongreye katılmaması ve üstüne de klima krizi ile partiyi küçük düşürücü tavırları nedeniyle disipline sevkinin gündeme geldiği öğrenildi. Yeni İlçe Başkanı Naim Atmaca'nın ise klima alarak partiye bağış yaptığı öğrenildi. Olayın doğru olduğunu belirten Atmaca, "Klimanın kendisine ait olduğunu iddia edip sökmüş. Ben de yenisini taktım. Mazbatamızı aldık. Kongre süreci sona erdi. Devir teslim töreninden sonra yerel seçim çalışmalarımıza start vereceğiz" dedi

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