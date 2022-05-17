Bu da oldu: Bilim adamları yosunla çalışan bilgisayar yaptı

Bilim adamları, su yosunu (alg) ile çalışan bilgisayar geliştirmeyi başardıklarını duyurdu. Alglerin enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine yönelik bu adım bilim camiasında sevinçle karşılandı. Üstelik su yosunu ile çalışan bilgisayarın pili de hiç bitmiyor.

Araştırmacılar, yalnızca ışık ve sudan enerji alarak bir yıl boyunca bir mikroişlemciye sürekli güç sağlayan synechocystis adı verilen bir mavi-yeşil alg türünü kullanıyor. Sistem yaklaşık olarak bir AA pil boyutunda ve bir alüminyum elektrotla etkileşime giren ve çalışan bir Arm Cortex M0+ mikroişlemcisini koruyan küçük bir elektrik akımı üretmek için fotosentez yapıyor.

Cambridge Üniversitesi Biyokimya Bölümü'nden Profesör Christopher Howe, "Fotosentetik cihazımız pil gibi bitmiyor çünkü enerji kaynağı olarak sürekli ışık kullanıyor." dedi.

Bilgisayar sistemi fotosenteze dayalı olmasına rağmen, çalışması için her zaman ışığa ihtiyaç duymuyor ve karanlıkta bile güç üretmeye devam edebilir. Bunun nedeni, alglerin karanlık koşullarda bile yiyeceklerini işlemesi ve bu nedenle araştırmacılara göre bir akım oluşturmaya devam etmesidir.

Su Yosunları, Akıllı Cihazlara Güç Verecek

Arm Cortex M0+ işlemci, yarı açık hava koşullarında (doğal ışık ve buna bağlı sıcaklık dalgalanmaları ile) çalıştırıldı ve altı aylık sürekli gücün ardından sonuçlar, şu anda Energy & Environmental Science dergisinde yayınlanan bir dergi makalesinde yayınlanmak üzere sunuldu. Bu sistemin, küçük Nesnelerin İnterneti cihazlarına güç sağlamak için kullanılabileceği belirtiliyor. Yani sayaçlarda, ışıklarda, hoparlörlerde ve internete bağlanan diğer aygıtları içeren akıllı teknolojilerde faydalı olabilecek. Bu arada, 2035 yılına kadar bu cihazlardan bir trilyon olacağı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, büyük miktarda güç elde etmenin zor olduğu şebeke dışı durumlarda veya uzak yerlerde sistemin özellikle yararlı olacağını söylüyor. Cambridge Üniversitesi Biyokimya Bölümü'nden Dr Paolo Bombelli, "Sistemin uzun bir süre boyunca ne kadar tutarlı bir şekilde çalıştığından çok etkilendik - birkaç hafta sonra durabileceğini düşündük ama devam etti" diyerek sistemin başarısına değindi.