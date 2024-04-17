Bu da ne şimdi? Bakan Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam olmayacağını açıkladı.
Hayat pahalılığı sürekli olarak devam ederken asgari ücretle çalışan işçilere kötü haber geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.
Bakanın açıklamasını olumlu bulan çalışanlar “Bakanın böyle açıklaması iyi oldu. Temmuz ara zammı yapılacak denilseydi iğneden ipliğe her şeye zam gelirdi. Hükümetin Temmuz’da ara zam yapacağına inanıyoruz.” Dediler.