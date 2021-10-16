Bu da mı tesadüf? Dilek İmamoğlu'nun el değdirdiği kitapta ilginç detay

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun fikri öncülüğünü yaptığı "İlham Veren Adımlar" adlı kitabın satış geliriyle 200 kız çocuğu için burs sağlanacağı açıklandı.

Ortaokul, lise ve üniversitede okuyan 200 kız çocuğuna burs sağlanması amacıyla çıkartılan kitapta 40 yazardan 40 ilham veren kadının hayat hikayelerine yer verildi.

Kitapta Adalet Ağaoğlu, Afife Jale, Altın Mimir, Ayla Erduran, Azra Erhat, Bilge Olgaç, Çağla Büyükakçay, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Asena, Feryal Özel, Füreya Koral, Halet Çambel, İoanna Kuçuradi, Karsu, Leyla Gencer, Meriç Sümen, Mihri Müşfik, Mizgin Ay, Muazzez İlmiye Çığ, Nakiye Elgün, Nene Hatun, Nermin Abadan Unat, Neslihan Demir, Nezihe Muhittin, Nihal Yeğinobalı, Piyale Madra, Remziye Hisar, Sabiha Rıfat Gürayman, Sabiha Tansuğ, Safiye Ali, Samiye Cahid Morkaya, Satı Kadın, Semiha Es, Semra Çelik, Suna Kıraç, Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu, Şule Gürbüz, Türkan Saylan ve Yıldız Kenter'in hayat hikayeleri anlatıldı.

"Başörtüsü fahişelerin örtüsüdür" diyen isim de var

Öte yandan kitapta Nene Hatun ve parmakla sayılabilecek belli birkaç kişi dışında muhafazakar kesimden neredeyse hiçbir hikayeye yer verilmezken, hikayesi anlatılan 40 isimden büyük çoğunluğunun sol gelenekten gelmesi dikkat çekti. Bu isimler arasında İslam karşıtlığıyla tanınan ve "Başörtüsü fahişelerin örtüsüdür" diyen Muazzez İlmiye Çığ'ın da bulunduğu görüldü.

Kendisini uzun yıllar boyunca "Sümerolog" tanıtan Muazzez İlmiye Çığ, Antalya'da düzenlenen bir panelde "Başörtüsü fahişelerin örtüsüdür" diyerek rezil sözler sarfederken, başörtüsünü Sümerler'de sadece mabet fahişelerin taktığını iddia ederek başörtülü Müslüman kadınları alçakça hedef almış ve "Bizim başörtümüzün kökeni de oradan geliyor" demişti.