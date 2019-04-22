Bu da mı organize? Şehit dayısı: Yiğenimi senin ittifak yaptığın kişiler öldürdü!

Şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde tepki gösteren kalabalığın galeyana gelmesi nedeniyle zor anlar yaşayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan protesto, CHP'liler tarafından başka bir boyuta çekilmeye çalışılarak 'kolluk kuvveti kurma'ya kadar gitmesi dikkat çekti. Organize bir olay olduğunu iddia ederek AK Parti iktidarını suçlayan CHP'ye Akkuzulu köyünde gösterilen tepki ilk değil.

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Terör örgütü PYD'ye terör örgütü yerine halk hareketi demesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurmasına büyük tepki gösterilen Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında Eskişehir'de şehit evini ziyaret ettiği sırada acılı şehit dayısının bağırarak "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin! Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü yiğenimi" tepkisi tekrar gündeme geldi. CHP'nin organize bir olay diye üste çıkmaya çalışmasına "Bu tepki de mi organizeydi" yorumlarına neden oldu.

Ne olmuştu?

Eskişehir'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Kılıçdaroğlu, önceki gün Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babaevini ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu tam şehit evinden çıkış yaptığı sırada Şehit Neşet Gök'ün dayısı Ahmet Şen bağırmaya başlamıştı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Gök, "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin! Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü yiğenimi" diye çıkışmıştı. Bu sırada korumalar ve partililer Ahmet Gök'ü uzaklaştırmak isterken, şehidin amcası sert müdahaleye tepki göstermişti. Ahmet Gök'ü savunan şehit amcası, "Sıkmayın, canını acıtmayın" diyerek araya girmişti. Ahmet Gök'ün uzaklaştırılmasıyla Kılıçdaroğlu aracına binerek oradan ayrılmıştı.