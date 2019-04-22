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Seçim 2019 Sayfası

Bu da mı organize? Şehit dayısı: Yiğenimi senin ittifak yaptığın kişiler öldürdü!

CHP'nin şehit yakınları başta olmak üzere halkın gösterdiği tepkiyi organize bir olaymış gibi göstermesi, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PYD'ye halk hareketi demesine ve HDP ile ittifak yapmasına olan tepkiyi bastırmaya çalışması olarak değerlendiriliyor. CHP'nin bu söylemleri şehit dayısının gösterdiği tepkiyi akıllara getirerek "Bu da mı organize?" yorumlarına neden oldu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 20:38

Şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde tepki gösteren kalabalığın galeyana gelmesi nedeniyle zor anlar yaşayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan protesto, CHP'liler tarafından başka bir boyuta çekilmeye çalışılarak 'kolluk kuvveti kurma'ya kadar gitmesi dikkat çekti. Organize bir olay olduğunu iddia ederek AK Parti iktidarını suçlayan CHP'ye Akkuzulu köyünde gösterilen tepki ilk değil.

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Terör örgütü PYD'ye terör örgütü yerine halk hareketi demesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurmasına büyük tepki gösterilen Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında Eskişehir'de şehit evini ziyaret ettiği sırada acılı şehit dayısının bağırarak "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin! Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü yiğenimi" tepkisi tekrar gündeme geldi. CHP'nin organize bir olay diye üste çıkmaya çalışmasına "Bu tepki de mi organizeydi" yorumlarına neden oldu. 

Ne olmuştu?

Eskişehir'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Kılıçdaroğlu, önceki gün Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babaevini ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu tam şehit evinden çıkış yaptığı sırada Şehit Neşet Gök'ün dayısı Ahmet Şen bağırmaya başlamıştı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Gök, "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin! Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü yiğenimi" diye çıkışmıştı. Bu sırada korumalar ve partililer Ahmet Gök'ü uzaklaştırmak isterken, şehidin amcası sert müdahaleye tepki göstermişti. Ahmet Gök'ü savunan şehit amcası, "Sıkmayın, canını acıtmayın" diyerek araya girmişti. Ahmet Gök'ün uzaklaştırılmasıyla Kılıçdaroğlu aracına binerek oradan ayrılmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 20:38
  1. Batman
  2. Eskişehir
  3. Terör örgütü PYD
  4. HDP
  5. Neşet Gök
  6. Yener Kırıkcı
  7. Kılıçdaroğlu'na saldırı
  8. CHP

YORUM YAZ

  • hercaihercai8 dk önce
    KK SEHIT AILELERININ FERYADINI DUYMAZ, BU KESIN.
  • Mehmet Mehmet 11 dk önce
    ALLAH Belanı versin kılıçdaroğlu ALLAH belanızı versin terör seviciler
  • HalilHalil11 dk önce
    Gerginlikten kimseye hayır gelmez, üzgün ve sinirli insanları tahrik etmek de fitnedir. O saldırgan hapis yatınca memnun mu olacaksınız Akit yazarları? Bunlar iyi niyetli insan işi değil şeytana uyan adamın yapacağı işler.
  • skitskit16 dk önce
    siz tam bir yalancı ve sahtekarsiniz dün sehit ailesi gelmesin dedi diye yazdinizfakat sehit in babasi öyle bir şey söylemedigini herkesin gelmesinde bir sakinca olnadiginı acıkladi demekki siz yalancı ve sahtekarsiniz
  • ZiyaretçiZiyaretçi18 dk önce
    Ah be cahil kardeşim, Öcalana sayın diyen Kılıçdaroğlu mu? Barzaniye kırmızı halı serdiren Kılıçdaroğlu mu? Öcalanı astırmayan Kılıçdaroğlu mu? Pkk teröristlerini davul zurna ile karşılayan Kılıçdaroğlu mu? Ah zavallı cahil kardesim, SEN UYANANA KADAR ULKE ELDEN GİDECEK
  • Abdullah.Abdullah.28 dk önce
    Allahım chp zihniyetini yer yüzünden silsin, hedefe ulaşmak için şeytanlarla ile ittifak kuran zihniyetinin kaynağını kurutsun!
  • MEHMET MEHMET 33 dk önce
    Ke-mal habersiz gitmiş niye? Bunu sorgulayın Ke-mal provakatör bu kadar açık. Planlı organize bir iş bu ...Sayın soylu büyük oyun var...MİT uyuma, 15 temmuz gibi olmasın. Chp büyük bir oyun kuruyor, sokakları karıştıracaklar bu küçük adım...Millet ittifakına dikkat!

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