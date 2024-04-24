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Sosyal Medya Bu da mı kurgu? Ekrem ‘bu çocuk nerede kaldı’ der gibi
Sosyal Medya

Bu da mı kurgu? Ekrem ‘bu çocuk nerede kaldı’ der gibi

Yeniakit Publisher
2024-04-24 10:43:00 -

Reklama ve algı haberlere milyarlar akıtan CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun ‘tesadüf’ diye servis ettiği görüntüler ifşa oldu. Eline Türk bayrağı tutuşturulan siyahi bir çocuğu Ekrem İmamoğlu’nun önce gözleriyle araması, görünce de yanına çağırması, birçok haber sitesinden “tesadüf” olarak servis edildi. Ama gerçek başka çıktı...

Siyahi bir çocuğun eline Türk bayrağı tutuşturulması ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onu yanına çağırması sosyal medyada ifşa oldu. Görüntülerin aşağıdaki fotoğrafla 'tesadüf' olarak yayınlanması ise sosyal medyada tepki çekti.

İşte o fotoğraf;

İşin aslı ise yayınlanan videoda ortaya çıktı

Reklam ve algı haberlere milyarlar yatıran Ekrem İmamoğlu'nun bu fotoğrafı da hikaye çıktı. Eline Türk bayrağı tutuşturulan siyahi bir çocuğu Ekrem İmamoğlu’nun önce gözleriyle araması, görünce de yanına çağırması, birçok haber sayfasından “tesadüf” olarak servis edildi.

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