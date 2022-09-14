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Dünya Bu da mı gelecekti başınıza! Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi de...
Dünya

Bu da mı gelecekti başınıza! Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi de...

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 09:43:00 -
Bu da mı gelecekti başınıza! Avrupa'daki enerji kriz yüzünden Eyfel Kulesi de...

Paris Belediye Başkanlığı’nın, Eyfel Kulesi’nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa’da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.

Halihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00’e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.

Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.

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