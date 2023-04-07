Bu da mı gaf! Kılıçdaroğlu'ndan Peygamber Efendimize akılalmaz sözler
CHP Genel Başkanı ve 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de vaatlerini anlatırken skandal bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu bu kez sınırını aşarak Peygamber Efendimize yönelik çirkin sözler sarf etti.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun dolaşıma giren akılalmaz ifadelerine sosyal medyada büyük tepkiler yükseliyor. CHP gibi büyük bir partinin genel başkanı aynı zamanda Türkiye devletini yönetmeye talip bir cumhurbaşkanı adayının böyle olur olmaz gafları dinleyenleri çileden çıkardı.
CHP liderinin tepki çeken gafı şöyle:
"Ama adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır. Sevgili Peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz bir şeytansa, o bizim kitabımızda yok."
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada tepki almaya devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO