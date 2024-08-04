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Bakırköy’de bulunan Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanındaki plaka, oradan geçen sıcak su tesisatındaki kaçak nedeniyle çöktü. Yaşanan basit arıza nedeniyle hiçbir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgede yapılacak tamir ve bakım çalışması nedeniyle, kattaki yeni doğan yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan 8 bebek başka yere alındı.

Fondaş medya çıldırdı

CHP zihniyetinin ne denli ikiyüzlü olduğunu gözler önüne seren son gelişme, yandaş medyanın servis ettiği hastane haberleri oldu.

Başta CHP’nin arka bahçesi Halk TV olmak üzere “fondaş medya,” hastanede yaşanan basit bir su sızıntısı üzerinden, neredeyse Türkiye’deki sağlık sisteminin çöktüğünü ima edecekti!..



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hiçbir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, basit teknik bir su sızıntısını son dakika olarak duyuran CHP medyası, hastanenin yalnızca 45 günde yapıldığını hatırlattı, bu yüzden teknik arızaların çıktığı imasında bulundu. Ancak hastanenin bu kadar kısa sürede yapılma nedeninin koronavirüs salgını olduğunu hatırlatmadılar!..

Bu felaketlerde neredeydiniz?

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin iş bilmezliği yüzünden, ilçede bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Fondaş medya bu felakete sessiz kaldı. Antalya’da CHP’li belediyenin ihmalleri sonucunda teleferik faciası yaşandı. 1 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı. Saatlerde teleferiğin içinde, onlarca metre yüksekte kurtarılmayı bekleyenler oldu. Fondaş medya bu felakete de sessiz kaldı. Son olarak İzmir’de CHP’li belediyenin ihmali sonucu, yağmur sırasında karşıya geçmeye çalışan 2 kişi elektrik akıntısına kapıldı, hayatlarını kaybettiler. Fondaş medya buna da sessizdi!..

CHP’lilerin rezaletlerine kulaklarını tıkayan medya organlarının, bir hastanedeki basit su sızıntısını köpürterek servis etmeleri, “Bu da “fondaş tipi felaket tellallığı!” yorumlarına neden oldu.