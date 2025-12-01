  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı

Ali Yerlikaya açıkladı: Teslim olmaya başladılar

TikTok’ta Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü: İzleyenler hemen Bakan Yerlikaya’yı etiketledi

İBB'de yolsuzluk dosyası öncesi trafik yoğunluğu! Savcı ile kirli ittifak deşifre oldu

Akit TV Ana Haber'de Erkan Tan dönemi başladı! Cesur, adil ve milletten yana…

Teröristbaşının mesajı MHP’ye mi PKK’ya mı?

Pos tefeciliğinde ABD’li visa ve master var! Halkbank’ı bırak ABD sen kendine bak

TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

Doğalgazda hedef günlük 20 milyon metreküp
Gündem Bu da balkon magandası: Balkonda tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı
Gündem

Bu da balkon magandası: Balkonda tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, balkonda tartıştığı komşusuna silahla ateş etti. Magandanın 14 el ateş ettiği olayda yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde E.K. (33) isimli şahıs komşusu ile balkonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, evde bulunan silahı alarak komşusuna doğru ateş etmeye başladı. Komşusu eve sığınırken, E.K. tam 14 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, komşusuna ateş eden şahsı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23