Bu da balkon magandası: Balkonda tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, balkonda tartıştığı komşusuna silahla ateş etti. Magandanın 14 el ateş ettiği olayda yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı.
Öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde E.K. (33) isimli şahıs komşusu ile balkonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, evde bulunan silahı alarak komşusuna doğru ateş etmeye başladı. Komşusu eve sığınırken, E.K. tam 14 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, komşusuna ateş eden şahsı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.