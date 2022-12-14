Bu çorbanın bir kaşığı bir kutu antibiyotiğe bedel!

Sarımsaklı un çorbası içerisinde bol miktarda şifalı besin var. Sarımsak, tereyağı, maydanoz bunlardan birkaçı. Peki antibiyotik etkili sarımsaklı un çorbası nasıl yapılır? İşte yanıtı...

ANTİBİYOTİK ETKİLİ SARIMSAKLI UN ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı un,

1 kaşık tereyağı,

2 kaşık zeytinyağı,

2 diş sarımsak,

6-7 su bardağı sıcak su,

Çeyrek demet maydanoz,

1 çay kaşığı karabiber, tuz.

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyduktan sonra, un ekleyin ve kısık ateşte yavaş yavaş karıştırın. Bu karışıma daha önceden rendelediğiniz sarımsakları ilave edin.

Su eklediğiniz karışımı orta ateşte kaynaya kadar karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayınca altını iyice kısın. Karabiber ve tuzu ekleyin. Karıştırmayı bırakın ve tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika daha pişirin.

Altını kapattığınız çorbanın içerisine ince kıyılmış maydanozları ilave edin ve birkaç defa karıştırın. Akabinde 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Arzu edilirse üzerine, kırmızı toz biberli eritilmiş tereyağı dökülerek ikram edilir.