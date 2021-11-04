Bu çorba hastalığa birebir!

Tavuk suyu çorbası tarifi merak ediliyor. Peki, tavuk suyu çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbasının püf noktası limon suyu ve yumurtayla yapılan terbiyesidir. Terbiyesini ayrı bir kâsede karıştırmanız ve çorba suyundan da bir kepçe almanız gerekiyor. Ardından terbiyeyi çorbaya ilave ederseniz çorba hem lezzetli olur hem de kesmemiş olur.

Tavuk suyu çorbası tarifini zerdeçal ve zencefille zenginleştirebilirsiniz. İşte hastalığa birebir tavuk suyu çorbasının yapılışı ve malzemeleri...

Tavuk suyu çorba malzemeler

1 tam büyük but

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

3 avuç tel şehriye

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı zerdeçal

1 kâse havuç rendesi

Terbiye için:

Yarım limon suyu

1 yumurta sarısı

TAVUK SUYU ÇORBA TARİFİ

Tavuk suyu çorba tarifi için önce butu haşlayın. Haşladığınız suyu dökmeyin.

Ardından yağ ve unu kavurun. Kokusu çıkınca havucu, baharatları ve şehriyeyi de ekleyin. Bir tur karıştırdıktan sonra ayırdığınız tavuk suyunu ilave edin.

Butu minik minik parçalara ayırın. Kaynayan çorbanın içerisine ilave edin.

Bir kâsede limon suyu ile yumurtayı karıştırın. İçerisine kaynayan çorbadan bir kepçe ilave edin ve karıştırın. Kâsedeki terbiyeyi de tavuk suyu çorbasına ilave edin.

Son olarak tuzunu da ekleyin ve şehriyeler pişince çorbanın altını kapatın. Hastalığa birebir tavuk suyu çorbası hazır. Afiyet olsun...