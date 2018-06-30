Bu çay metabolizmanızı hızlandıracak

Hala yaz ayları bitmiş değil. Kendinizi kilo vermekte geç kalmış hissetmenize gerek yok. Metabolizmanızı hızlandırıp daha rahat bir şekilde kilo vermeniz mümkün. Peki metabolizmayı nasıl hızlandıracağız?

500 ml kaynar suyun içerisine 1 yemek kaşığı yeşil çay, 1 çay kaşığı tarçın, 1 limon, 1 tatlı kaşığı bal ve bir miktar karabiber koyup demleyin. Daha sonra tüketmeye başlayın. Bu çay sayesinde metabolizmanız hızlanacaktır.