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Bu çay hem ödem attırıyor hem gençleştiriyor!

Mutfaklarımızın baş tacı olan sebzelerden biri binlerce yıldır güzellik ve şifa için kullanılmış. İşte, mutfağınızdaki gizli o şifa deposu...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
Bu çay hem ödem attırıyor hem gençleştiriyor!

Çorbalara, salatalara hatta böreklere eklediğimiz maydanoz tam bir şifa deposudur. Lezzetiyle dillere destan olan maydanoz düzenli ve doğru şekilde tüketildiğinde sağlık için son derece önemlidir. Günde bir fincan maydanoz çayı içerek hem hastalıklardan korunsunuz hem de yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olursunuz. 

Maydanoz çayının faydaları nelerdir?

Yıllara meydan okuyun

Antioksidan yönünden zengin olan maydanoz birçok hastalığa karşı bedeni korur. Aynı zamanda maydanoz cildinizin yıllara meydan okumasına yardım eder.

Anti-kanser

Yapılan bilimsel çalışmalar maydanoz ve maydanoz çayının düzenli ve ölçülü tüketildiği taktirde kansere kaşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Böbrek taşı oluşumunu önler

İyi bir idrar söktürücü olan maydanoz çayı böbrek taşı oluşumunu önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

C vitamini yönünden zengin olan maydanoz, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder.

Şekeri dengeler

Maydanoz çayı ölçülü tüketildiğinde kan şekerini düzenler.

Adet düzensizliğine iyi gelir

Östrojen üretimini etkileyen maydanoz çayı, adet döneminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Maydanoz çay  nasıl hazırlanan?

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı su
  • Çeyrek demet maydanoz

Öncelikle maydanozları güzelce yıkayarak işe başlayın.

Kaynamakta olan suyun içerisine maydanozları saplarıyla birlikte atın.

Maydanozlar 15 dakika kaynadıktan sonra çayı süzebilirsiniz.

Arzu ederseniz çayınızı limonla tatlandırarak içebilirsiniz. 

Maydanoz çayının yan etkileri nelerdir?

Maydanoz çayını hamilelerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Bu çay düşüğe ya da erken doğuma yol açabilir. Uzmanlar ayrıca kan pıhtılaşma sorunu olanların da maydanoz çayından uzak durması gerektiğini belirtiyor.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
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